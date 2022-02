सड़क पर इन नियमों को तोड़ा तो लगेगा हजारों का जुर्माना, देखें पूरी सूची

सरकार कहती है एक जिम्मेदार नागरिक को नियमों की जानकारी होनी चाहिए लेकिन लोग नियमों की अनदेखी करते हैं।



जगदलपुर। भागमभाग की जिंदगी में आजकल लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है। राह चलते बातें करना आम बात हो गई है। चाहे कार ही बाइक हो या कही भी अमूमन आम आदमी को गाड़ी चलाते मोबाईल पर बात करते देखा जा सकता है मगर आज जिम्मेदार व्यक्ति भी ट्रैफिक रूल को तोड़ कर अपने साथ साथ दुसरो की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाईल से बात करना ट्रैफिक रूल्स को तोडऩा माना जाता है। लेकिन हम हैण्ड फ्री डिवाइस से या ब्लूटूथ से बात करते हुये गाड़ी चलाते हैं तो हम इसे नियमों को तोडऩा नहीं मानते। यह बात सिर्फ अपनी बनाई हुई बातें हैं, इस पर भी जुर्माना लगता है। ऐसे ही कई रूल्स को लेकर लोग अवेयर नहीं है और इन्हीं सब भ्रांतियों के चलते ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर खुद के साथ दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं।

If you break these rules on the road, you will be fined thousands