सफेद कौवा की उड़ान देखना है तो आइये यहां

अजय श्रीवास्तव ।जगदलपुर। कौवा और काला रंग एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे मे सफेद कौवा को देखे जाने की बात तो दूर ऐसा कहना भी ख्याली पुलाव लगता है। पर अब शहर के दलपत सागर के आसपास सफेद कौवा दिखाई देने से सफेद कौवा वाली बात साबित हो गई है। कुछ इसे कबूतर भी कह रहे हैं, पर पक्षी विज्ञानी ने साबित किया है कि यह कौवा ही है। दलपतसागर जलाशय से सटे धरमपुरा इलाके में सालभर से एक दुर्लभ सफेद कौवा घूम रहा है। यह कौवा आम कौवे के साथ ही उड़ता रहता है। अब इसकी उपस्थिति पर जीव विज्ञानी नजर रखे हुए हैं। लगातार शोध के बाद अंतरराष्ट्रीय साइंस जर्नल एंबियंट साइंस में इसका विवरण भी प्रकाशित किया गया। धरमपुरा क्षेत्र बड़े पेड़ों से भरा है। कच्चे से लेकर पक्के मकान तक हैं। जहां इनके रहवास व आहार की अच्छी सुविधाएं हैं।

If you want to see the flight of the white crow, then come here