जगदलपुर के आरटीओ अधिकारी को उनके ही ड्राइवर ने वेतन नहीं देने पर हाथ-पैर बांधकर पीटा

ड्राइवर और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

जगदलपुर। शहर के लालबाग स्थित सरकारी निवास में घुसकर आरटीओ अधिकारी से मारपीट करने वाले दोनों आरोपी को कोतवाली पुलिस ने 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर आरोपी का कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ अधिकारी ऋषभ नायडू ने पूर्व ड्राइवर मनदीप को गत 2 माह से वेतन नही दिया था जिसे लेने ड्राइवर मनदीप अपने दोस्त जगबंधु के साथ लालबाग स्थित आरटीओ के घर गए और अपने वेतन का मांग करने लगे। नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर मारपीट किया। मारपीट के दौरान आरोपी नकाब लगा रखे थे जब आरटीओ ने मनदीप को पहचान लिया तो वह फरार हो गया। पुलिस को आरटीओ ने आरोपी का बाइक नंबर बताया जिसकेआधार पर पुलिस ने आरटीओ की मदद से वाहन को खोज निकाला। जिसके बाद आरोपी को सेमरा स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर धारा 456, 294, 323, 506,511 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जहां से डन्हें जेल भेज दिया गया।

Jagdalpur's RTO officer was beaten up by his own driver for not paying