जानें- पीएम आवास मामले में ऐसा क्या हुआ कि अब मकान और पैसे दोनो मिलेंगे

राज्यपाल के निर्देश के बाद एक्शन मोड में बस्तर जिला प्रशासन, पहली बार आंदोलनकारी पहुंचे कलेक्टर के पास, तीन घंटे तक बंद कमरे में चली बैठक

जगदलपुर। शहर के संजय गांधी वार्ड में रहने वाले ४० लोगों ने वार्ड पार्षद कोमल सेना पर आरोप लगाया था कि उनसे पीएम आवास दिलवाने के नाम २५-२५ हजार रुपए लिए गए। अब इस मामले में राज्यपाल के दखल के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को पहली बार आंदोलनकारी जिला प्रशासन के पास पहुंचे और विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर के साथ सभी पीडि़त करीब तीन घंटे तक बंद कमरे में अपनी आप बीती बताते रहे। कलेक्टर ने भी एक-एक कर सबके पास पहुंच उनकी बातें सुनी। इसके बाद उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने साफ कहा है कि मंगलवार से पीडि़तों से व्यक्तिगत सुनवाई होगी। जिसके बाद बातें साफ होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासनिक सूत्रों की माने तो अब जिला प्रशासन पीडि़तों को मकान देने और पैसे दिलवाने की तैयारी कर रहा है। ताकि अब तक इस मामले में प्रशासन की जो भद्द पिटी है उसकी भरपाई हो सके।

Know- what happened in PM housing case that now both house and money