ओडिशा के तट पर आए लाखों समुद्री कछुए

श्रीलंका से हर साल लाखों की तादाद में ओलिव रिडले कछुए अंडे देने आते हैं गोपालपुर. इनके संरक्षण व संवर्धन के लिए शासन- प्रशासन, एनजीओ, कारपेट व वन्य प्रेमी करते हैँ रतजगा.

Millions of sea turtles came to the coast of Odisha