बस्तर के 646 वनांचल गांवों में आसानी से बजेगी मोबाइल की घंटी, 545 टावर होंगे अपग्रेड

जगदलपुरPublished: Dec 08, 2022 12:07:51 pm Submitted by: CG Desk

Tower will be installed in village of Bastar: आज शहरों में लोग 5 जी उपयोग करने की चाह रखते हैं, लेकिन बस्तर के कुछ गाँव आज भी ऐसे हैं जहाँ लोग कॉल में ठीक से बात तक नहीं कर पाते। लेकिन अब पुलिस और राज्य सरकार के प्रयासों के बाद भारतीय संचार निगम (बीएसएनएल) द्वारा प्रदेश में 646 ग्रामीण क्षेत्रों में नए टावर अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है।

file photo