कुछ इस तरह चुपके से नगरनार स्टील प्लांट बेचा जा रहा इस विदेशी कंपनी को

जगदलपुर. कोरियन कंपनी पास्को ( korean company posco) के नगरनार(Nagarnar Steel Plant) विजिट (posco in india) का ग्रामीणों(Villagers) ने फिर से विरोध शुरु कर दिया गया है। रविवार को कलेक्टर तथा निस्प प्रबंधन के लिखित आश्वासन (Assurance) के बाद टली हडताल (Prottest) को मजदुर संगठनों (Trade Unions) ने आज सुबह से फिर शुरु कर दिया। संगठन (Union) का कहना है कि यदि पास्को एचआर कॉल ही खरीदना है तो वो सभी पेकेज की जानकारी, अब तक की लगी लागत, कर्मचारीयों की संख्या (No. Of Emplyee), भुमि (Land) की मात्रा जैसी जानकारी क्यो मांग रही है। इससे साफ है कि, यह मामला प्लांट बेचने का है। (posco in india)



इधर मजदुर संगठनो के द्वारा कल कांग्रेस के नेताओ से मिल कर स्थिति की जानकारी दी जिस पर विधायक और सांसद ने भी विरोध को उचित ठहराया और राजधानी रायपुर रवाना होने से पुर्व कहा कि हम की सारी स्थिति की जानकारी मुख्य मंत्री को देगें।



