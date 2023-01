CG Naxal Attack: एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर नक्सलियों ने बरसाईं गोलियां, हिड़मा को मार गिराने का दावा...

जगदलपुरPublished: Jan 12, 2023 12:23:13 pm Submitted by: CG Desk

Naxalites fire at CRPF Commandos in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर ग्रेहाउंड्स, सीआरपीएफ और कोबरा का ऑपरेशन (Naxals Attack In Chhattisgarh) नक्सली हमले में 6 जवानों के घायल होने की अपुष्ट जानकारी, बस्तर आईजी बोले- सभी जवान सुरक्षित