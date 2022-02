बस्तर में अब कांग्रेस एक्शन मोड में, कहा- भाजपाइयों को गिरफ्तार किया जाए

शहर में पिछले एक महीने से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस पहली बार मीडिया के सामने आई

जगदलपुर। भाजपाइयों पर जितने भी लंबित मामले हैं उन पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई हो। मुन्नी बाई केस भी रीओपन किया जाए। यह मांग सोमवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव शर्मा ने मीडिया के सामने उठाई। शर्मा ने आगे कहा कि पिछले एक महीने में शहर में जो कुछ भी हुआ वह लोकतंत्र के दायरे में नहीं था। सूचिता की बात करने वालों का चरित्र सबके सामने आ चुका है। कानून को हाथ में लेकर थाने के सामने १५ दिन तक नौटंकी करते रहे। जनता सब देख रखी थी। इनके नगर बंद का क्या हुआ यह सबके सामने है। पूरा शहर इनके आह्वान पर बंद होने की जगह खुला रहा। राजीव शर्मा ने कहा कि भाजपाई कह रहे थे कि हम शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे थे। इनकी १५ साल की सरकार में सरकारी एजेंसी का कैसा उपयोग हुआ पहले यह देखा जाए। कांग्रेस भवन में घूसकर पुलिस मारपीट किया करती थी लेकिन बावजूद इसके हमारा संघर्ष बस्तर के हित में जारी रहा। इनका संघर्ष तो समझ ही नहीं आता। जिस दिन नगर बंद करवा रहे थे, उस दिन पुलिस की गाड़ी में बैठने को आतुर थे। पुलिस वालों से हाथ जोड़ कह रहे थे हमें भी ले चलिए। पत्रवार्ता में संसदीय सचिव रेखचंद जैन, क्रेडा अध्यक्ष मिथलेश स्वर्णकार, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू, मछुआ बोर्ड अध्यक्ष एमआर निषाद, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल, मनोहर लुनिया आदि कांग्रेसी मौजूद थे।

Now in Congress action mode in Bastar, said- BJPmen should be arrested