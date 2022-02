समलेश्वरी एक्सप्रेस अब हर दिन हावड़ा से जगदलपुर आएगी, देखें टाइम टेबल

15 फरवरी को हावड़ा से और 17 फरवरी को जगदलपुर से चलेगी, 23 महीने बाद यात्रियों को मिलेगी सुविधा

जगदलपुर. बस्तर को मेट्रो सिटी कोलकाता से जोडऩे वाली एक मात्र ट्रेन अब बस्तर से रोजाना चलेगी। इस ट्रेन को नियमित होने में 23 माह लग गए। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन 15 फरवरी से हावड़ा और 17 फरवरी से जगदलपुर से पूरे नियमित संचालित होगी। डीआरएम संबलपुर ने इसकी जानकारी देते हुए नियमित संचालन होने की पुष्टि की है। इस फैसले के बाद बस्तर के लोगों व व्यापारियों में खुशी की लहर है। क्योंकि बस्तर का एक व्यापारी वर्ग सीधे यहां से अपने व्यापार के लिए कच्चा माल लाता है। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण की रफ्तार धीमी पडऩे के बाद पूरे देश में ट्रेनों का संचालन शुरू होने लगा। लेनिक बस्तरवासियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। पत्रिका ने इस मामले पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। जिसके बाद रेलवे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी इसका दबाव बना। यही वजह रही की भाजपा नेता जहां रेल मंत्रालय तक दौड़ लगाते रहे और कांग्रेसी रेल की मांग को लेकर आंदोलन तक रने लगे। सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी। जिसे ध्यान में रखते हुए ईको रेलवे को इसके परिचालन की अनुमति देनी पड़ी।

Samaleshwari Express will now come every day from Howrah to Jagdalpur