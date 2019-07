छत्तीसगढ़ के बस्तर में है मंदिरों का शहर (The city of Tample) जहां खुद मंदिर मांग रहे अपनी संरक्षण के लिए दुआ

जगदलपुर. बस्तर संभाग मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर बसा है मंदिरों का शहर बारसुर(The city of Tample)। बारसूर में मंदिरों और तालाबों का शहर कहा जाता है सदियों पुराने मंदिर और उतने ही Old Pond and Tamples कि बहुतायत की वजह से बस्तर का काशी कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बारसुर को भी वही दर्जा प्राप्त है जो पूरे भारत में काशी को दिया गया है। कभी यहाँ 150 मंदिर और इतने ही तालाब हुआ करते थे। आज मंदिर टूट फूट चुके हैं तो तालाब सूख चुके हैं।

नक्सलियों की संख्या में इजाफा

जहाँ कभी 150 मंदिर हुआ करते थे। आज सिर्फ पांच या छह मंदिर बचे हैं, जिसमे से अधिकतर ख़त्म होने के इन्तजार में हैं। इंद्रावती नदी के साथ साथ ये शहर बसा हुआ है। जिसे बस्तर की प्राणदायिनी नदी भी कहा जाता है। यहीं से नक्सलियों के गढ़ शुरू हो जाता है। जहां देखा जा सकता है कि, पुरात्तव संरक्षण में रखी हुई मंदिरें खत्म होती जा रही है वहीं नक्सलियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है।