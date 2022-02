इस मेले में होती है सोने की बारिश, बचने के लिए लोग पहनते हैं हेलमेट

मेडारम मेले की तेलंगाना में शुरुआत, सम्मक्का-सरलम्मा देवी पहुंचीं

जगदलपुर। सीमावर्ती राज्य तेलंगाना में मेडारम मेला की शुरुआत हो गई है। माघ पूर्णिमा तिथि पर हर साल मेडारम मेला शुरू होता है। इस साल भी इस तिथि पर सम्मक्का सरलम्मा के जातरा का आयोजन किया गया। पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां जुटे। इस मेले में गुड़ की बारिश होती है और इसी गुड़ को श्रद्धालु सोने सा कीमती मानते हैं। लोग मान्यता पूरी होने पर अपने वजन जितना गुड़ माता को चढ़ाते हैं। जहां देवी विराजित होती हैं वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते तो जहां खड़े होते हैं वहीं से गुड़ माता के लिए फेंकते हैं और इस तरह मेले में गुड़ों की बारिश शुरू हो जाती है। इस मेले में गुड़ की बारिश से बचने के लिए लोग हेलमेट पहने नजर आते हैं। यह अपने में एक अनूठा ही मेला है। इस मेले में आम-खास सभी शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ से भी हजारों लोग मेले में शामिल होने जाते हैं। मुलुगु जिले के तड़वई मंडल के मेडारम में लगने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इसका आयोजन आदिवासी परंपरा के अनुसार किया जाता है। यह एक दुर्लभ और अपनी तरह का अनूठा अनुष्ठान जहां एक छोटे से पवित्र केसर के बर्तन को सर्वोच्च देवी माना जाता है, जहां देवी को गुड़ सोने के रूप में चढ़ाया जाता है। मेले में छत्तीसगढ़ के साथ ही पड़ोसी राज्यों ओडिशा, आंध्रप्रदेश, झारखंड के लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। मान्यता है कि यह देवी सम्मक्का और सरलम्मा का आशीर्वाद और दैवीय शक्ति है। मेले के इतिहास में किसी को भी कभी भी मामूली नुकसान नहीं हुआ है। इस साल मेले में आने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने अस्थायी और स्थायी व्यवस्था के लिए करीब 75 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

There is rain of gold in this fair, people wear helmets to avoid