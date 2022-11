एक हजार करोड़ का प्रोजेक्ट: चित्रकोट वाटर फॉल के नीचे-ऊपर बनेंगे दो बैराज, बस्तर को जल संकट से उबारने में मिलेगी मदद

Barrages will be built in Chitrakote water fall: गर्मियों में बस्तर में जलसंकट की समस्या से जूझने वाली जीवनदायिनी इंद्रावती नदी में जलप्रवाह बनाएं रखनें दो स्थानों पर बैराज प्रस्तावित किए हैं। यह बैराज चित्रकोट के नीचे और एक ऊपर बनाया जाएगा। जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। जिसके लिए जल संसाधन विभाग क्षेत्र का सर्वे कर रही हैं। जिसे छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने मुख्य परियोजना में शामिल हैं। इसके निर्माण से बस्तर जिले में आने वाले दशकों में जल संकट की समस्या से निजात मिलेगा।

शहरीकरण और भविष्य में पानी की संकट को मद्देनजर रखते हुए केन्द्रीय जल आयोग की मंजूरी के बाद राज्य सरकार की ओर इंद्रावती नदी में दो बैराज बनाने की योजना है। जिसका सर्वे जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार किया जा रहा है। इंद्रावती नदी में गर्मियों में जलप्रवाह बनाए रखने दो स्थानों पर बैराज प्रस्तावित किए जा रहे हैं। पहला बैराज जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात के बीच होगा। जिसकी लंबाई करीब 400 मीटर तक होगा। यह देउरगांव के आसपास बनाया जाना है। दूसरा बैराज चित्रकोट जलप्रपात से नीचे बनेगा, जिसकी लंबाई 150 से 200 मीटर तक होगा। जिसमें कई दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी स्टोर रहेगा। इंजीनियरों का कहना है कि इस बैराज बनने से सिंचाई सुविधा के साथ शहर में पेयजल की किल्लत नहीं रहेगी। हर सीजन में पर्याप्त पानी मौजूद रहेगा। जीवनदायिनी इंद्रावती नदी पर एक भी बैराज नहीं है, ऐसे में नदी का पानी संरक्षित करने और बस्तर को जल संकट से उभारने के लिहाज यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। दो साल पूर्व प्रदेश के बजट में किया था शामिल

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में इन दो बैराजों के साथ ही संभाग भर से सवा दो सौ से अधिक सिंचाई योजनाएं भी शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया था। इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर अय्याज तंबोली जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का मुआयना किया था। जिसके बाद प्रस्तावित रिपोर्ट को बजट में मंजूरी मिली थी। बैराज निर्माण से डुबान क्षेत्र नहीं होगा प्रभावित

विभाग के मुताबिक बैराज के निर्माण से कोई क्षेत्र डुबान से प्रभावित नहीं होगा। जहां बैराज का निर्माण प्रस्तावित किया जाएगा वहां नदी की चौड़ाई थोड़ी बढ़ाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक मात्रा में पानी का भंडारण हो सके। यह होता है बैराज और इसका उद्देश्य

बैराज भी बांध का ही एक रूप होता है, जिसे बड़े-बड़े गेट की शृंखला के रूप में निर्मित किया जाता है। इनमे गेटों की सहायता से अपनी जरूरत के अनुसार पानी को बहने दिया जाता है और जब पानी को बहने से रोकना होता है, तो इन गेटों को बंद कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से बहने वाले जल की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। प्रवाह तथा उनके जलस्तर को नियंत्रित करके पानी का उपयोग किया जाता है। निर्माण में बजट का अभाव आ रहा आड़े

राज्य सरकार पहले से ही बजट का रोना रो रही है, वहीं इस प्रोजेक्ट में भारी भरकम बजट व्यय करना होगा। इंद्रावती प्राधिकरण के गठन के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाए। पर ऐसा संभव होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल बजट का आबंटन नहीं किया गया है। कभी नहीं सूखेगा चित्रकोट वाटर फाल

गौरतलब है कि गर्मीयों के दौरान चित्रकोट वाटर फाल का पानी लगभग कम हो जाता है, दो वर्ष पूर्व पानी पूरी तरह सूखने के बाद कोसारटेडा डेम का पानी चित्रकोट वाटर फाल में छोड़ना पड़ा गया था, जिससे कोसारटेडा में सिंचाई का पानी कम होने लगा था। यदि वाटर फाल के ऊपर बैराज बनाया जाता है, तो इसका पानी गेट से चित्रकोट में छोड़ा जाएगा। जल संसाधन विभाग के एक्सीक्यूटिव इंजीनियर केएस भंडारी ने बताया कि इंद्रावती नदी पर बैराज निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, इसका कैचमेंट, एरिया और स्ट्रक्चर निर्माण के लिए सर्वे जारी है। अधिकारियों की टीम लगातार एरिया का सर्वे कर रही है। राज्य सरकार के आदेशानुसार और बजट आबंटन प्राप्त होने पर निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

