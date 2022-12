जयपुर-जोधपुर के 1,387 टॉवर 5जी में अपग्रेड, नए साल से 70 लाख लोगों को 5जी की सुविधा

जयपुरPublished: Dec 30, 2022 09:23:37 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

5G facility to 70 lakh people from new year : जनवरी में जयपुर और जोधपुर दो शहरों में 5जी की कॉमर्शियल लॉन्चिंग की तैयारी है। रिलायंस जिओ ने जयपुर व जोधपुर और एयरटेल ने फिलहाल जयपुर में नए बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) लगाए हैं या अपग्रेड किए हैं। दोनों ऑपरेटर ने दोनों शहरों में अभी तक 1387 टावर को 5जी लैस कर दिया है। इन शहरों में दोनों ऑपरेटर के करीब 70 लाख उपभोक्ता हैं।

