Corona Vaccination In Rajasthan: राजस्थान में तीन दिन में 10 लाख बच्चों को लगी पहली डोज

Corona Vaccination In Rajasthan:

— 3 जनवरी से शुरू हुआ 15 से 18 आयु वर्ग का टीकाकरण

— 31 जनवरी तक 100 फीसदी कोविड टीकाकरण करने का लक्ष्य

Corona Vaccination In Rajasthan: प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब कोविड—19 टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है और 31 जनवरी तक राज्य में 100 फीसदी लाभार्थियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्रों की संख्या तक बढ़ाई जा रही है। अभी राज्य के 4600 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इन केंद्रों पर तीन जनवरी से शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं इस आयुवर्ग के बच्चों में टीकाकरण की जरूरत को लेकर गंभीरता दिखाई दे रही है। लाभार्थी बड़ी संख्या में कोविन एप्प पर पंजीकरण करवा रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों में 10 लाख से ज्यादा किशोरों को को—वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी गति से यह टीकाकरण अभियान चलता है तो सिर्फ 15 दिनों में राज्य के सभी 15 से 18 लाख आयु वर्ग के लाभार्थियों को पहली डोज का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। और 28 दिनों के अंतराल में फरवरी माह में इनका दोनों डोज का टीकाकरण भी पूरा हो सकता है।

10 lakh children got the first dose in three days in Rajasthan