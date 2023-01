Good News : आ गई नए साल की खुशखबरी, राजस्थान में भर्ती किए जाएंगे 10 हजार शिक्षक, पढ़ाएंगे अंग्रेजी

जयपुरPublished: Jan 10, 2023 09:10:08 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Rajasthan goverment given good news,10 thousand teachers will be recruited for teach English : विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारों को अशोक गहलोत सरकार ने आधी अधूरी सौगात देने की तैयारी की है। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेसी स्कूल में 10 हजार शिक्षक लगाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत यह सभी शिक्षक संविदा पर लगाए जाएंगे यानी चुनाव तक तो यह योजना चलेगा। उसके बाद इस योजना का क्या होगा बहुत हद तक चुनावी परिणाम तय करेगा।