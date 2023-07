80 रुपए किलो भाव से एक दिन में ही जयपुर में बिक गए 10 टन टमाटर, जानें कहां बिक रहे कम कीमत में टमाटर

Submitted by:

जयपुर. शहर में सोमवार से नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर फैडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 80 रुपए प्रतिकिलो की दर से टमाटर की बिक्री शुरू हो गई है। पहले दिन शहर के अलग-अलग दस स्थान पर मोबाइल वैन के जरिए टमाटर बेचे गए। शाम तक 10 टन तक टमाटर बिक गए। नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर फैडरेशन ऑफ इंडिया (National Cooperative Consumer Federation of India) के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश भूरिया ने बताया कि मंगलवार से 15 स्थानों पर सस्ते टमाटरों (Tomatoes at cheapest rates in Jaipur) की बिक्री की जाएगी। अलग अलग इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लोग सस्ते टमाटर खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि नासिक से 18 टन अतिरिक्त टमाटर मंगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति दो किलो टमाटर ही खरीद सकेगा।