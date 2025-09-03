शादीशुदा बहन के साथ रह रहा 12 साल का भाई लापता, MP से दीपावली पर आया था जयपुर, 5 साल पहले हुई माता-पिता की मौत

Jaipur News: जयपुर में बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाएं अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही हैं। सांगानेर सदर और करणी विहार से लापता बच्चों की सुरक्षित वापसी के बाद अब मालपुरा गेट थाना क्षेत्र से एक 12 वर्षीय बालक लापता हो गया है। बालक रोज की तरह अपने जीजा के ठेले पर आया था और दोपहर में घर जाने के लिए निकला लेकिन शाम तक नहीं पहुंचा। परिजन ने काफी तलाश करने के बाद मालपुरा गेट थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है।