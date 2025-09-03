शादीशुदा बहन के साथ रह रहा 12 साल का भाई लापता, MP से दीपावली पर आया था जयपुर, 5 साल पहले हुई माता-पिता की मौत

Jaipur News: जयपुर में बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाएं अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही हैं। सांगानेर सदर और करणी विहार से लापता बच्चों की सुरक्षित वापसी के बाद अब मालपुरा गेट थाना क्षेत्र से एक 12 वर्षीय बालक लापता हो गया है। बालक रोज की तरह अपने जीजा के ठेले पर आया था और दोपहर में घर जाने के लिए निकला लेकिन शाम तक नहीं पहुंचा। परिजन ने काफी तलाश करने के बाद मालपुरा गेट थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है।
कुमावत कॉलोनी निवासी विनय कश्यप ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि उनका साला मोहित जो मूल रूप से मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है, दीपावली के बाद से ही उनके साथ जयपुर में रह रहा था।
29 अगस्त को मोहित रोज की तरह सुबह 8 बजे विनय के ठेले पर आया था और दोपहर 12 बजे खाना खाने के लिए घर चला गया। शाम तक भी वह घर नहीं पहुंचा। पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जिसमें वह घर से कुछ दूरी पर खड़ा दिखाई दे रहा है।
विनय ने बताया कि मोहित के माता-पिता की पांच साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद वह पहले मामा और फिर चाचा के पास रहा था। दीपावली के बाद से वह बहन और जीजा साथ ही रह रहा था।