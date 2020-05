राजस्थान के लिए 13 ट्रेन संचालित करने की मिली सहमति, अगले 8 दिनों में जाने वालों का ये रहेगा शेड्यूल

राज्य सरकार को तेलंगाना से जयपुर, पाली, जोधपुर एवं जालौर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जालौर, विजयवाड़ा से बाड़मेर, नेल्लूर से नागौर, कुरनूल से सिरोही एवं जोधपुर, रांची से जयपुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से नागौर, सतारा से जयपुर एवं पुणे से राजस्थान के लिए 13 ट्रेन ( 13 Trains for Rajasthan ) संचालित करने की सहमति मिल गई है...

जयपुर। राज्य सरकार को तेलंगाना से जयपुर, पाली, जोधपुर एवं जालौर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जालौर, विजयवाड़ा से बाड़मेर, नेल्लूर से नागौर, कुरनूल से सिरोही एवं जोधपुर, रांची से जयपुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से नागौर, सतारा से जयपुर एवं पुणे से राजस्थान के लिए 13 ट्रेन ( 13 Trains for Rajasthan ) संचालित करने की सहमति मिल गई है। इन ट्रेनों का सरकार जल्द शेड्यूल निर्धारित करेंगी। कोरोना महामारी के संकट काल में दिल्ली से लेकर राजस्थान तक प्रवासियों की घर वापसी को लेकर शोर मचा हुआ है। इसके बाद भी प्रवासी मजदूर अपनी मातृभूमि तक नहीं पहुंच सके हैं। ऐसे राज्य और केन्द्र दोनों ही सरकारे सभी प्रवासियों को अपने—अपने घर पहुंचाने के हर संभव प्रयास में लगी हुई है।

अगले 8 दिनों में जाने वालों का शेड्यूल ( Train Schedule for next 8 days )

राज्य सरकार ने अगले 8 दिनों में यहां से भेजे जाने वाले प्रवासियों ( Trains For Migrants ) का शेड्यूल जारी कर दिया है। कोटा से सोमवार रात बिहार के सिवान व समस्तीपुर के लिए ट्रेन है। यह ट्रेन मुख्य तौर पर विद्यार्थियों के लिए संचालित हुई है। सोमवार रात को ही उदयपुर से बिहार, जालौर से यूपी के लिए ट्रेन रवाना हुई।



— 12 मई को निवाई से बिहार के कटिहार एवं जयपुर से उत्तर प्रदेश के बलिया के लिए शाम 6 बजे ट्रेन जाएगी

— 14 को जयपुर से गोरखपुर

— 16 को जयपुर से कानपुर तक

— 18 को जयपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जाएगी

इसी के साथ राज्य सरकार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से नागौर के लिए ट्रेन की सहमति प्राप्त हो गई है।

केंद्र सरकार का दावा: 100 से अधिक ट्रेन चलेगी

केंद्र सरकार ने सोमवार को दावा किया है कि सभी राज्यों में फंसे प्रवासियों को घर पहुंचाने का काम इस सप्ताह और तेज होगा। सरकार के अनुसार 100 से अधिक ट्रेन प्रवासियों ( Trains For Migrants ) को लाने के लिए संचालित होंगी। इनमें से 17 ट्रेन राजस्थानी प्रवासियों की खुशियां बढ़ा सकती हैं।