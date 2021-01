जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के सूरत में ( Surat Accident ) हुए हादसे में बांसवाड़ा के मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है । CM गहलोत ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए हादसे पर गहरी संवदेना जताते हुए कहा कि हादसे में बांसवाड़ा के कई मजदूरों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख पहुंचा हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की।

उन्होंने कहा कि सूरत में एक त्रासदी जहां बांसवाड़ा के मजदूरों की जान चली गई जो दिल दहला देने वाली है। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को दो लाख रुपए और घायलों को पचास रुपएका मुआवजा प्रदान करेगी।

Deeply saddened to know many labourers from #Banswara, #Rajasthan have lost lives after a truck ran over them as they were sleeping near the road in #Surat. My heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for speedy recovery of those injured.