Good News : राजस्थान के 16 RAS बनेंगे IAS अधिकारी, ये है सूची

जयपुरPublished: May 30, 2023 04:55:09 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

RAS Get Pramotion In To IAS Officer : राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS के लिए संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के 16 आरएएस अधिकारी जल्द ही IAS बन दिए जाएंगे।