18 घंटे काम, आधा पेट खाना...बालश्रम करवाने पर दो को 14 साल कारावास

पीड़ित बच्चों ने वीसी पर बताई कोर्ट अपनी व्यथा

जयपुर. हमको सुबह 6 से रात 12 बजे तक काम करवाया जाता था। एक भी दिन भरपेट खाना नहीं मिला। कभी बीमार हुए तो डॉक्टर को नहीं दिखाया। बिहार से बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तरह के बयान दर्ज करवाए। बालश्रम करवाने वाले दोनों दोषियों को बच्चों ने वीसी में पहचान भी लिया। बच्चों के बयानों के आधार पर पोक्सो न्यायालय क्रम 2 जयपुर महानगर प्रथम के न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने बालश्रम और बाल तस्करी के मामले में मोहम्मद शेरजहां तथा असदुल्लाह को दोषी माना। कोर्ट ने दोनों को 14-14 वर्ष के कारावास के साथ कुल 2 लाख 82 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन बच्चों को नवंबर 2018 में बिहार के गया ज़िला से जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र के एक मकान में रखकर जबरन चूड़ी बनवाने का कार्य करवाया जाता था।

18 hours of work, eating half a stomach... 14 years imprisonment for two for doing child labor