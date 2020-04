जैसलमेर से 180 कश्मीरी एयरलिफ्ट...लाया गया था ईरान से

पिछले माह ईरान से लाए गए ( Brought from Iran ) भारतीय नागरिकों ( Indian Citizens ) में से जम्मू-कश्मीर के 180 निवासियों ( Jammu-Kashmir People ) को कोरोना की दहशत के बीच मंगलवार को विशेष विमान से ( By Special Plane ) श्रीनगर ( From Jaisalmer to Srinagar ) ले जाया गया। ( Jaipur News )