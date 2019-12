जवाहरात के व्यवसाय में कमीशन का झांसा दे, युवक से दो करोड़ रुपए की ठगी

जयपुर. जवाहर नगर इलाके में एक व्यापारी ने जवाहरात के व्यवसाय में मोटे कमीशन का झांसा देकर युवक से करीब दो करोड़ की ठगी कर डाली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।थानाधिकारी जयसिंह बसेरा ने बताया कि सेक्टर चार जवाहर नगर निवासी कुशलचंद जैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आरोपी प्रदीप सोनी से अप्रेल, 2017 में जान-पहचान हुई थी। उसका नगीनों और जवाहरात का काम है।

पीडि़त का आरोप है कि प्रदीप ने उसे काम लाने पर कमीशन का झांसा दिया, जिसके चलते वह छोटे व्यापारियों का कच्चा माल लाकर उसके पास काम करवाने लगा। दिसंबर 2017 तक उनका व्यापार चला, जिसके चलते पीडि़त ने विश्वास में आकर चौदह लोगों को अपनी फर्म के चेक काटकर दे दिए। बाद में प्रदीप सोनी ने माल नहीं लौटाया। अब छोटे व्यापारी पीडि़त को परेशान कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

वहीं दूसरी ओर एजुकेशन से संबंधित मोबाइल ऐप बेचने के नाम पर ठगी ( Fraud in the name of selling mobile apps ) करने वाले गिरोह के तीन साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के संबंध में 11 जुलाई को अनिल जैन ने जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने रिपोर्ट ने बताया कि कुछ लोगों ने उसे एजुकेशन से संबंधित ऐप को राजस्थान की स्कूलों में बेचने के लिए एजेंट बनाने का झांसा दिया। जिसकी एवज में उन्होंने 3.83 लाख रुपए जमा करवा लिए। लेकिन लम्बे समय तक कोई ऐप नहीं भेजी।

पुलिस ने मामले में आरोपी अहमदाबाद निवासी भार्गव रश्मिकांत भाई, राजकोट निवासी दिव्यन्दु गांगुली और राजेन महेन्द्रा त्रिवेदी को ( Thugs Arrested ) गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी इगलसवैल इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अहमदाबाद में कंपनी चलाते हैं। देशभर में 40 ये ज्यादा ऐसे एजेन्ट बना रखे है। जिनकी तस्दीक करवाई जा रही है।