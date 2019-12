2020 : नया साल... नई उम्मीदें

नया साल आपके जीवन में कई बदलाव ( Many Changes In New Year 2020 ) लेकर आ रहा है। इस साल आधार, एटीएम, इंश्योरेंस और राशन कार्ड सहित कई चीजों को लेकर नए नियम लागू होने वाले हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पडऩा तय है। इसके साथ ही नए साल से उम्मीद ( New Expectations Also ) ये भी है कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ( Jaipur News )