Train Suicide : राजधानी में एक छात्र सहित तीन लोगों ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान

जयपुर।

शहर में देर रात पटरियां खून से लाल हो गईं। एक छात्र सहित तीन लोगों ने देर रात ट्रेन के आगे कूद कर ( Jumped In Front Of train Today ) जान दे दी। आज सुबह पटरियों पर शव पड़े देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मामलों की जांच झोटवाड़ा व महेश नगर थाना पुलिस कर रही है। फिलहाल तीनों लोगों के आत्महत्या ( Train Suicide In Rajasthan ) करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

झोटवाड़ा थाना इलाके में आज अलसुबह करीब चार बजे लाल मंदिर के पास पटरियों पर एक व्यक्ति का क्षत विक्षत शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी पुलिस को राहगीर ने दी। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया।

जांच अधिकारी एएसआई बजरंग ने बताया कि मृतक की पहचान पीसांगन अजमेर निवासी 45 वर्षीय बजरंग सिंह के रूप में हुई है। मौके के आलामात आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है। परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम के दौरान आत्महत्या के कारणों को लेकर पूछताछ की जाएगी।



दूसरी घटना में आज अलसुबह करीब पांच बजे खातीपुरा पुलिया के पास पटरियों पर चालीस वर्षीय एक व्यक्ति का क्षत विक्षत शव पड़ा मिला। राहगीर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

जांच अधिकारी एएसआई बजरंग ने बताया कि करीब चालीस वर्षीय मृतक की पहचान के प्रयास जारी है।पहचान के लिए आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

तीसरी घटना में महेश नगर थाना इलाके में एक छात्र ने देर रात ट्रेन के आगे कूद कर ( Train Suicide ) जान दे दी। फिलहाल छात्र के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। आज उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

पुलिस के अनुसार आज अलसुबह करीब चार बजे अर्जुन नगर फाटक के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया। मृतक की पहचान मेहंदीपुर बालाजी दौसा निवासी इक्कीस वर्षीय दिलीप के रूप में हुई है। दिलीप केसी नगर टोंक रोड पर किराए से रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मामले में पुलिस मृतक के परिजनों से आत्महत्या के कारणों को लेकर पूछताछ कर रही है। आज दिन में मृतक के कमरे की भी तलाशी ली जाएगी।