जयपुर में चुनावी सरगर्मी बढ़ी, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में 35 प्रत्याशी बाहर

जयपुर. जिले की 19 विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए आए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में 35 प्रत्याशी चुनावी मैदान से बाहर हो गए। नामांकन पत्रों में प्रस्तावक और दस्तावेज की कमी, पार्टी से सिंबल नहीं मिलने के चलते खारिज हो गए।

Rajasthan election : 35 candidates out of race in Jaipur, nomination papers rejected due to errors