सीएम गहलोत ने दी मंजूरी, राजस्थान में चार नई तहसील और दो उपतहसील होंगी गठित

जयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने प्रदेश के चार जिलों में नई तहसील ( New tehsil in rajasthan 2019 ) और दो जिलों में उपतहसील बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। गहलोत ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक तथा बजट बहस पर चर्चा के दौरान इन तहसीलों ( rajasthan tehsil ) एवं उपतहसीलों के गठन की घोषणा की थी।

नई तहसील और उपतहसील यह हैं ( New Tehsil & Sub Tehsil in Rajasthan 2019 )

इस प्रस्ताव के अनुसार, भरतपुर जिले मेें सीकरी, चूरू में सिद्धमुख, धौलपुर में मनिया और राजसमंद में देलवाड़ा उपतहसीलों को क्रमोन्नत कर तहसील बनाया जाएगा। इसी प्रकार, भरतपुर जिले में हलैना और दौसा जिले में भण्डारेज को उपतहसील ( New Sub Tehsil in rajasthan 2019 ) बनाया जाएगा।

आमजन को इस तरह मिलेगा फायदा ( rajasthan latest news )

गौरतलब है कि सरकार ( rajasthan government ) के इस फैसले से आम लोगों को राजस्व संबंधी मामलों के लिए तहसील अथवा उपतहसील कार्यालय में आने-जाने और कार्य निष्पादन में सुविधा होगी।

