बीकानेर के भारत-पाकिस्तान बार्डर पर 4 आरएएस ने फर्जी तरीके से आवंटित कर दी 300 बीघा जमीन, जांच में जुटी एसीबी

जयपुरPublished: Jan 16, 2023 01:57:12 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

ACB In Action about fraudulent allotted land in bikaner : बीकानेर के खाजूवाला बार्डर के पास करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन का फर्जी तरीके से आवंटन सामने आया है। भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट यह 300 बीघे का आवंटन बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रदेश के 4 आरएएस, 2 तहसीलदार सहित 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।

Border Big News