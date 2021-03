राज्य में 480 मिले नए कोरोना पॉजिटिव

4 लोगों की संक्रमण से मौत

एक्टिव केस बढ़क्र 4262 हुए

6 जिलों में कोरोना की संक्रमण दर सबसे ज्यादा