बीकानेर में आया 5.3 तीव्रता का भूकंप

प्रदेश में बुधवार सुबह बीकानेर समेत अन्य जगहों पर भूकंप के झटके (Tremors of earthquake) महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले मेघालय में भूकंप के झटके आए और इसके कुछ घंटों बाद लेह लद्दाख, बीकानेर में भूकंप के झटके (Tremors of earthquake) महसूस किए गए। भूकंप की वजह से जानमाल का किसी तरह के नुकसान नहीं हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सिस्‍मोलॉजी (National Center for Seismology) के अनुसार बीकानेर में भूकंप के झटके सुबह 5.24 बजे महसूस किए। रिक्‍टर स्‍केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। इस दौरान अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। उधर मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में रात करीब 2.10 पर 4.1 की तीव्रता, सुबह 4.57 बजे लेह.लद्दाख में 3.6 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस हुए। सभी जगहों पर फिलहाल जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ।

अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से दो दिवसीय गुरू पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा। मुख्य आयोजन ब्रह्मपुरी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 23 और 24 जुलाई का होंगे। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं सहित अन्य श्रद्धालुओं को शक्तिपीठ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गायत्री परिजन और अन्य श्रद्धालु आॅनलाइन अपने घर से आयोजन में भागीदारी कर सकेंगे।