राजस्थान में 71486.4 करोड़ का होगा निवेश, कई तरह के लगेंगे उद्योग

राज्य में 71486 करोड़ का निवेश होने से तमाम तरह के उद्योग लगेंगे। इससे इन उद्योगों में 26 हजार से अधिक को रोजगार मिल सकेगा। बोर्ड ऑफ इंवेस्टमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी।

जयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 71486.4 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 26 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक में कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी।

Bulldozers run on illigal home of liquor smugglers and land mafia,Bulldozers run on illigal home of liquor smugglers and land mafia,राजस्थान में 71486.4 करोड़ का होगा निवेश, कई तरह के लगेंगे उद्योग