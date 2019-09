प्रदेश में मिलावट खोरी जल्द होगी गैर जमानती अपराध

जयपुर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ( Rajasthan Health Minister Raghu Sharma ) ने सोमवार को विभाग में बजट घोषणाओं की क्रियान्वित की सम्बंध में रखी गई समीक्षा बैठक में कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र 737 डॉक्टरों की भर्ती ( doctors vacancy in rajasthan ) की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति प्राप्त ( vacancy in medical sector ) हो चुकी है और भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि विभाग में लंबित भर्तियों ( vacancy in rajasthan ) का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बजट घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए, उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री ने मिलावट खोरी के खिलाफ जल्द ही कठोर कानून बनाने की बात भी कही।

तबांकू उत्पादों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के निर्देश

इस दौरान डॉ. शर्मा ने युवाओं में नशे की लत को छुड़वाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ तबांकू उत्पादों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई-सिगरेट और हुक्का बार पर पाबंदी लगाई गई है, उन्होंने तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो, इसके लिए प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए।

मिलावट खोरी जल्द होगी गैर जमानती अपराध

डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य में मिलावटखोरी पर सख्त नियंत्रण करने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय दल के माध्मय से विशेष कार्यदल द्वारा नियमित रूप से मिलावट खोरी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही मिलावट खोरी के खिलाफ एक सख्त कानून भी लाया जा रहा है, जिसमें मिलावटखोरी अपराध को गैर जमानती बनाया जाने का प्रावधान होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लीनिकों के लिए जल्दी स्थान चिन्हीकरण कर, अग्रिम कार्यवाही करने निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में नई चिकित्सा संस्थाओं के खोलने, क्रमोन्नत करने के सम्बंध में विस्तार से समीक्षा की।

शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया होगी शुरू

अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की भर्ती में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. वी.के.माथुर सहित सम्बंधित अधिकारी गण उपस्थित थे।

