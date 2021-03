79 दिनों बाद राज्य में 600 पार कोरोना के नए मरीज

79 days later new corona patients cross 600 in the state

राज्य फिर लॉकडाउन की ओर

दूसरी लहर ने बरपाया कहर

राज्य से 602 नए कोरोना मरीज मिले

5 मरीजों की संक्रमण से मौत

एक्टिव केस बढ़कर 4006 हुए