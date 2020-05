ओटीपी नम्बर मांगकर निकाले 80 हजार,नहीं थम रही ठगी की वारदातें

जयपुर. लॉक डाउन में आनलाइन ठगी की वारदातें थम नहीं रही है। ठगों ने एक बार ओटीपी नम्बर पूछकर एक जने के खाते से 80 हजार रुपए उड़ा लिए। अब पीड़ित ने शिवदासपुरा थाने में मामला दर्ज कराके रुपए वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। (80 thousand removed by asking for OTP number, fraud cases not stopping)