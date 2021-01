जयपुर जिले के 25 इलाकों से 81 नए कोरोना पॉजिटिव मिले

81 new corona positives found from 25 areas of Jaipur district

इलाकेवार कम हुआ कोरोना का प्रकोप

सर्वाधिक मरीज मानसरोवर से 9 मिले