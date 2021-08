राज्य में खुलेंगे 91 नए वेटरनरी सब सेंटर्स

राज्य सरकार ने ऐसी ग्राम पंचायत जहां वेटरनरी इंस्टीट्यूट (Veterinary Institute) नहीं है उनमें 91 नए वेटरनरी सब सेंटर्स (Veterinary Sub Centers) खोलने की स्वीकृति दी है। जयपुर और अलवर जिले में 10-10, करौली और श्रीगंगानगर में 6-6, बांसवाड़ा,कोटा, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, जोधपुर और अजमेर में 4-4 नए उप केंद्र स्वीकृत (Veterinary Sub Centers) किए गए हैं। इसी प्रकार झुंझुनूं, सीकर और नागौर में 3-3, धौलपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चूरू और टोंक में 2-2 तथा बूंदी, हनुमानगढ़, भरतपुर और दौसा जिलों में 1-1 नए वेटरनरी सब सेंटर्स (Veterinary Sub Centers)मंजूर किए गए हैं। राज्य सरकार ने वेटरनरी सर्विसेज के विस्तार के लिए यह स्वीकृति दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में विभिन्न जिलों में 91 नए वेटरनरी सब सेंटर्स (Veterinary Sub Centers)खोलने की स्वीकृति जारी की गई है। इन सेंटर्स के खुलने के बाद पशुपालकों को अपने नजदीक ही बेहतर मेडिकल सर्विसेज और विभाग की योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। पिछले दिनों 111 वेटरनरी सब सेंटर्स को वेटरनरी अस्पतालों में क्रमोन्नत किया था और 143 नए वेटरनरी सब सेंटर्स खोलने की स्वीकृति भी दी थी।

जयपुर जिले में 10 सब सेंटर्स स्वीकृत

जयपुर जिले में चूरी और मोहनपुरा (कोटपूतली), थला और घटियाली (फागी), दांतरी (दूदू), चैनपुरा(फुलेरा), निमोडिय़ा (चाकसू), टोड़ाभाटा और टहटड़ा (बस्सी), एवं डूंगरसी का बास (किशनगढ़-रेनवाल) में नवीन पशु चिकित्सा सब सेंटर्स स्वीकृत किए गए हैं।