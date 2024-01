Voter List: राजस्थान विधानसभा चुनाव वाली मतदाता सूची से 94 हजार नाम कटे, आप भी अपना नाम चैक कर लें

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा चुनाव वाली मतदाता सूची में प्रदेश में 3 लाख 67 हजार 504 नाम जोड़े गए हैं और 94805 नाम कट गए हैं। नाम कटने के लिहाज से निर्वाचन जिलों में जयपुर और विधानसभा क्षेत्रों में गंगानगर सबसे आगे हैं।

How To Check Your Name In Voter List : राजस्थान विधानसभा चुनाव वाली मतदाता सूची में प्रदेश में 3 लाख 67 हजार 504 नाम जोड़े गए हैं और 94805 नाम कट गए हैं। नाम कटने के लिहाज से निर्वाचन जिलों में जयपुर और विधानसभा क्षेत्रों में गंगानगर सबसे आगे हैं। चुनाव के समय मतदाता सूचियों से नाम कटने की बहुत अधिक शिकायतें आती हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव के समय आने वाली परेशानी से बचने के लिए आप भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम चैक कर सकते हैं।