Corona Vaccination: दिसंबर में अब तक लगी 96 लाख डोज

Corona Vaccination: - मुख्यमंत्री ने शत-प्रतिशत को कोविड-19 टीका देने के दिए निर्देश

- अक्टूबर और नवंबर की तुलना में बढ़ा टीकाकरण

Corona Vaccination: प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महीने अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य के 24 जिलों में एक बार फिर संक्रमण फैल चुका है और 244 एक्टिव केस अभी प्रदेश में हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने टीकाकरण तेज कर शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक बार फिर कोविड टीकाकरण ने रफतार पकड़ी है। इस महीने अब तक 96 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। जबकि अक्टूबर में 65 लाख और नवंबर में 58 लाख टीके की डोज दी गई थी। इस साल सर्वाधिक डोज अगस्त में एक करोड़ 20 लाख लगाई गई थी और सितंबर में एक करोड़ 12 लाख डोज लाभार्थियों को दी गई। इस साल 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक 7,85,67276 टीकों की डोज लाभार्थियों को दी जा चुकी है।

