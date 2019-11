25000 वोल्ट की रेलवे केवीए लाइन पर चढ़ गया एक लड़का, ऐसे बचाया रेलवे के जाबांजो ने ..

A boy who climbed the 25000-volt railway KVA line, was saved by the Railway's police men...लड़का सवेरे 4:00 बजे से ओवैसी के खंभे पर चढ गया जिसकी सूचना लोको पायलट द्वारा स्टेशन प्रबंधक एवं कंट्रोल रूम को दी गई जब मामला 5:00 बजे रेलवे अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने उसको उतारने की बहुत कोशिश की लेकिन युवक नहीं उतरा वहीं इसे उतारने में भी रेल कर्मचारी घायल हुए हैं।