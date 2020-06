राज्य में कोरोना से बचाव के लिए चलाया जाएगा अभियान - मुख्यमंत्री गहलोत

कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ( spread awareness about the covid-19 epidemic ) प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक अभियान ( Special campaign ) चलाया जाएगा। इस दस दिवसीय विशेष अभियान में गांव-ढाणियों, वार्डाें एवं मोहल्लों तक लोगों को इस महामारी से बचाव के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाएगा।