साइबर ठगों का जाल, एक ही खाते से 17 बार निकाले रुपए

A network of cyber thugs, 17 times withdrawn from the same account...राजेंद्र का कहना है कि कहीं एटीएम नहीं लगाया इसके बावजूद 17 बार में एटीएम से रकम निकाली गई। बैंक रुपए हरियाणा के हिसार से निकलना बता रहा है। बैंक अधिकारी एटीएम क्लोनिंग की आशंका जता रहे हैं।