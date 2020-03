राजस्थान से अब तक कुल आठ महिलाएं पहुंची राज्यसभा

राजस्थान ( Rajasthan ) से पहली महिला राज्यसभा सदस्य ( Rajya Sabha Women Member ) शारदा भार्गव महिलाओं में सर्वाधिक तीन बार प्रदेश से राज्यसभा पहुंची, जबकि प्रभा ठाकुर दो बार सहित अब तक कुल आठ महिलाएं ( A total of eight women so far ) राज्यसभा पहुंची हैं। ( Jaipur News )