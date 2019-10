अभिजीत बनर्जी : नोटबंदी के विरोधी...न्यूनतम आय योजना के पक्षधर

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी(Abhijit Banerjee), उनकी पत्नी इस्थर डूफलो और अमेरिका के अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार(Nobel Prize for Economics) देने की घोषणा की गई है। अभिजीत बनर्जी वही अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने नोटबंदी के विरोध(Opponent of Demonetisation) में अपना मत दिया था और कांग्रेस के घोषणा-पत्र(Congress Manifesto) में न्यूनतम आय योजना को शामिल करने की सलाह(Advocates for minimum income scheme) दी थी।