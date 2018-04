जयपुर ।

राजस्थान समेत पूरे देश में कॉमेडी के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फ़िर विवादों में फंस गए। कपिल हाल ही में एक मीडिया संस्था के संपादक को गालियां देकर फिर विवादों में आ गए है। मिली खबरों के अनुसार, उन्होंने संपादक को फ़ोन पर अपशब्द कहे और गालियां

भी दी।

कपिल शर्मा ने विक्की लालवानी को ट्वीट किया और ट्वीट पर ही गंदी-गंदी गालियां दे डाली। उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा की वो उनके ख़िलाफ़ गलत खबरों का प्रकाशन करते है। कॉमेडी किंग ने संपादक पर आरोप लगाया की वह पैसों के लिए गलत खबरें चाप देते हैं साथ ही ये भी बोला कि अगर उनको और पैसे चाहिए तो उनके पास आकर ले लें। कपिल ने लगातार ट्वीट करते हुए उन्हें मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी साथ ही उनकी बेटी के लिए भी अपशब्दों का उपयोग किया।

ट्विटर पर से हटा दिए ट्वीट

शुक्रवार शाम कपिल ने अपशब्दों और गालियों के ट्वीट करने के बाद कुछ ही देर में उन्होंने सारे ट्वीट डिलीट कर दिए और दोबारा ट्वीट करते हुए कहा कि "मैंने जो भी लिखा था अपने दिल से लिखा था। मेरी टीम ने मेरे ट्वीट डिलीट कर दिए है। उन्होंने रिपोर्टर को गाली देते हुए कहा कि मैं इस से डरने वाला नहीं हूँ"।

तो क्या इसलिए नाराज़ हैं कपिल?

मीडिया में फैली खबरों के मुताबिक़ बताया जा रहा है कि कपिल की नाराज़गी की वजह उनका नया शो (फेमिली टाइम विद कपिल शर्मा) बंद होने वाला है। इसलिए वह अभी डिप्रेशन में चल रहे है। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन के चलते ही उन्होंने गलत व्यवहार किया। साथ ही बताया जा रहा है कि उनके अभद्र भाषा उपयोग करने का कारण ये है कि मीडिया संस्था ने उनके शो के खिलाफ अच्छा रिव्यु नहीं लिखा था।

Maine jo b likha tha apne dil se likha tha.. it was my team who deleted my tweets .. But main is kutte bikaayu reporter se darne wala nahi hu.. he can write anything for anybody just for few bucks. Shameless