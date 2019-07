पाली: AC बंद होने से गुस्साए पैसेंजर्स, चेन खींचकर रोक डाली 'पोरबंदर', जमकर किया हंगामा

मारवाड़ जंक्शन, पाली।

राजस्थान के पाली ज़िले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन ( Rajasthan Pali Marwad Railway Junction ) पर सोमवार रात को दिल्ली से पहुंची पोरबंदर एक्सप्रेस ( Porbandar Express ) के एक कोच में AC खराब होने से यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया। AC मरम्मत की मांग को लेकर उन्होंने चेन पुलिंग ( chain pulling ) कर दी। इसके चलते करीब दो घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। रेलवे अधिकारियों की समझाइश के बाद यात्रियों ने ट्रेन को रवाना होने दिया।

दरअसल, हुआ यूं कि सोमवार देर रात पोरबंदर एक्सप्रेस मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पहुंची। जहां यात्रियों ने E-1 कोच में एसी खराब होने की बात पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन को रवाना नहीं होने दिया।

यात्रियों का कहना था कि वे दिल्ली से ही एसी खराब होने की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन, यहां पर भी एसी चालू नहीं हो पाई। इधर, ट्रेन रोकने की बात को लेकर स्लीपर कोच व एसी कोच के यात्री आपस में उलझ गए। इससे स्थिति हंगामेदार हो गई।

@PiyushGoyal



Sir I am traveling 19264 Delhi porbandar express in coach B2

AC is not working departure time to still time.passanger are fell very suffocation inside the coach and no any response for train electtical team.

Please resolve this problem. — ABHISHEK RAI (@ABHISHE82975304) July 1, 2019

@PiyushGoyal Train num-19264

From delhi to porbandar.

Ac is not working in coach B2 from delhi to till now. Jaipur and Ajmer railway office not solve this problem.. Children and old person feeling hot with heavy humidity Pls provide solution as soon as possible

PNR - 2526188329 pic.twitter.com/PC5zJH7BKI — abhay agarwal (@abhay7885) July 1, 2019

@PiyushGoyal Train no 19264 Delhi Porbandar Exp AC coach B2 air condition not working since delhi .... Even after repeated complaints no action taken .... Children’s and Infants are facing big trouble ..... Plzzz Help Sir — Sourabh Burad (@BuradSourabh) July 1, 2019

मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला। इसके चलते स्टेशन पर ट्रेन करीब दो घंटे तक खड़ी रही। बाद में रेलवे अधिकारियों ने फालना स्टेशन पर एसी ठीक करवाने की बात कही। तब जाकर यात्रियों ने ट्रेन को रवाना होने दिया।