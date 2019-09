सड़क हादसे ने फिर याद दिलाया जयपुर काे दो साल पुराना नमक का दर्द

truck over turn on car in jaipur : जयपुर। तेज रफ्तार ट्रक ( truck )आज अलसुबह बेकाबू होकर कैब पर पलट गया। गनीमत नहीं कि कैब चालक बच गया। हादसे ( accident ) में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। हादसे के बाद एसएफएस चौराहे ( sfs )पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कर सड़क किनारे खड़ा करवा दिया। मामले की जांच सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई साउथ कर रही है।

इस हादसे ने चौमूं सर्किल पर दो साल पहले हुए हादसे की यादें ताजा कर दी। जून २०१७ में चौमूं सर्किल पर एक नमक ( salt )से भरा ट्रोला कार पर पलट गया। ट्रोले के नीचे दबने से कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई थी। इनमें तीन महिलाएं भी शामिल थी। हादसे के बाद माैके पर बडी संख्या में लाेग जमा हाे गए। स्थानीय लाेगाें की मदद से ही पुलिस ने कार चालक काे बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस के अनुसार अलसुबह करीब पौने चार बजे एक प्लाईवुड से भरा ट्रक एसएफएस चौराहे पर बेकाबू होकर वहां से गुजर रही कैब पर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से कैब बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और कैब में फंसे चालक को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। हादसे के बाद चौराहे पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कर करीब एक दो घंटे में यातायात सुचारू करवाया। हादसे में कार पूरी तरह से पिचक गर्इ।

अनुसंधान अधिकारी हैडकांस्टेबल प्रहलाद ने बताया कि ट्रक प्लाईवुड लेकर यूपी से अहमदाबाद जा रहा था। रफ्तार के चलते एसएफएस चौराहे पर ट्रक ( high speed ) बेकाबू होकर पलट गया था। ट्रक के नीचे दबने से कैब चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में ट्रक चालक रामपुर यूपी निवासी लिक्यू अहमद भी घायल हो गया। कैब चालक का जयपुरिया अस्पताल में उपचार जारी है।