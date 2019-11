accident in jaipur : चार घंटे में दिल्ली-जयपुर मार्ग पर तीन हादसे, एक की मौत , आधा दर्जन घायल



road accident in jaipur : जयपुर। दिल्ली-जयपुर मार्ग ( dilli road accident )पर देर रात से लेकर सुबह तक करीब चार घंटे के अंतराल में तीन सड़क हादसे हुए। इन हादसों में एक की ( one dead ) मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में तीन का सवाई मानसिंह में उपचार जारी है।( rajasthan news )

कोटपुतली थाना इलाके में देर रात एक ट्रक डिवाइडर कूद कर दूसरी लेन पर चला गया और सामने से आ रहे दो वाहनों से टकरा गया। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। घायलों में तीन का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है। ( road accident in jaipur )

पुलिस के अनुसार दिल्ली से जयपुर की तरफ आ रहा एक ट्रक कोटपुतली के नजदीक पावर हाउस के सामने बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर चला गया और दूसरी तरफ से आ रहे कंटनेर व डम्पर से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। जबकि ट्रक खलासी व दूसरे वाहनों में सवार ( Jaipur News )चालक व खलासी घायल हो गए।

हादसे के बाद हाइवे पर जाम लग गया। हाइवे पर वाहनों की करीब एक किलोमीटर लम्बी लाइन लग गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। सड़क हादसे के बाद करीब एक घंटे तक हाइवे पर जाम लगा रहा । टक्कर के बाद ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया था क्रेन की मदद से केबिन को सीधा कर चालक व खलासी को बाहर निकाला गया।

दूसरे हादसे में दूदू के मोखमपुरा में एक कंटेनर बेकाबू होकर ट्रेलर में जा घुसा।

हादसे में कंटेनर चालक व खलासी घायल हो गए। हादसा रात करीब चार बजे हुआ। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंच कर पुलिस ने घायलों को बाहर निकाल कर स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद यहां पर भी करीब आधा घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।



तीसरी घटना में चंदवाजी थाना इलाके में आज सुबह करीब छह बजे एक तेज रफ्तार पिकअप नेबाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर भाग निकला। पुलिस पिकअप चालक की तलाश कर रही है।