fire in tenkar : जयपुर। दिल्ली-जयपुर हाइवे पर देर रात टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर खराब खड़े ट्रक से (accident) टकराया। हादसे के बाद टैंकर (fire in tenkar )ने आग पकड़ ली । चालक समय रहते केबिन से बाहर निकलने में कामयाब रहा , लेकिन चालक आग की लपटों से झुलस गया। आग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना देर रात कोटपुतली थाना इलाके की है।

पुलिस के अनुसार टैंकर खाने का तेल लेकर कांडला गुजरात से दिल्ली जा रहा था। कोटपुतली में कंवरपुरा के पास बेकाबू होकर टैंकर ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद अचानक ((fire in tenkar ) टैंकर ने आग पकड़ ली। किसी तरह से चालक बाहर तो आ गया, लेकिन वह आग की लपटों से झुलस गया। चालक तेजपाल बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है और उसका अस्पताल में उपचार जारी है। आग से टैंकर पूरी तरह से जल गया। तीन दमकलों ने करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया। हादसे के बाद हाइवे पर जाम लग गया था । पुलिस ने आग ( fire )बुझाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया।