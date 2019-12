रफ्तार पर सवार 'काल'

जयपुर। प्रदेश में दो अलग-अलग स्थानों पर सड़क हादसों ( accident )में महिला सहित तीन की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए।दोनों हादसों की वजह ( over speed )रफ्तार बनी है। इन सड़क दुर्घटनाओं की जांच में सामने आया कि वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी की गई है। हादसे के समय बाइक सवार लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। प्रदेश भर में यातायात पुलिस ( Traffice Police ) व परिवहन विभाग ( transport diparment )लगातार सड़क हादसों ( road accident )को रोकने के लिए प्रयासरत है। हालाकि यातायात पुलिस के प्रयासों का असर जयपुर शहर में तो देखने को आ रहा था लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के प्रयास नाकाफी है।

सिरोही के शिवगंज थाना इलाके में देर रात दो मोटरसाइकिलों ( Two bikes clashed )में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार आल्पा व रोवाड़ा के बीच रात करीब आठ बजे दो बाइक्स में जोरदार ( accident ) टक्कर हो गई। हादसे में आल्पा गांव निवासी भवानीसिंह (20) पुत्र फूलसिंह राजपूत, भरतसिंह (21) पुत्र मोतीसिंह राजपूत तथा प्रकाश कुमार पुत्र भूराराम मीना (22) और दूसरी बाइक पर सवार रोवाड़ा निवासी अशोक कुमार (20) पुत्र गणेशाराम मीना घायल हो गए। हादसे में अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान भवानी सिंह की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। हादसे में दोनों बाइक्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

वहीं चाकसू थाना इलाके में अलसुबह बाइक व पिकअप में ( over speed car )टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि युवक घायल हो गया। हादसे में पिकअप चालक भी घायल हो गया। घायलों का उपचार जयपुर में चल रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पर खड़ा करवा दिया है। हादसा चाकसू बायपास हुआ है। हादसे के समय पिकअप जयपुर की तरफ आ रही थी। हादसे के बाद मौके पर खून ही खून बिखर गया। पिकअप की टक्कर से बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।